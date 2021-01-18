رئيس مجلس الدولة يهنئ المستشار حنفى جبالى لفوزه برئاسة مجلس النواب

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه عقب الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب. 

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة والمستشار سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عمرو فوزي نائب رئيس مجلس الدولة.

فى مستهل اللقاء قدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التى أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، قائلًا: "المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية متميزة.

اعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن سعادته وشكره رئيس مجلس الدولة على التهنئة الغالية، مؤكدًا تقديره العميق للدور الهام والحيوى لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية وحامى الحقوق والحريات للمواطنين ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية لإنجاز التشريعات فى كافة المجالات، معربًا عن تقديره لرئيس ومستشارى مجلس الدولة وأعضاء قسم التشريع به لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد تم انتخابه رئيسا للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثاني.

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