الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
قررت إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قد قررت ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، أن إدارة المارد الأحمر استقرت على تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي ضد اللجنة الثلاثية بسبب التمييز في بعض القررات، وسيكون ملف الشكوى مرفقا ببعض الفيديوهات من بينها فيديو للاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي أثناء اعتراضه على الحكم في أولى مباريات فريقه في الدوري العام أمام الاتحاد السكندري ولم يتم إيقافه.

وأضاف المصدر، أن مجلس الأهلي اجتمع اليوم الثلاثاء لمناقسة عدة أمور بعيدا عن ماحدث في مباراة الأهلي والبنك أمس.

وتعادل الأهلي مع البنك أمس الإثنين سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

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