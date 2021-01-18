الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة برئاسة أجمد مجاهد باستقدام حكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق القادمة بالدوري العام.





وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قد قررت ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.





وأكدت مصادر خاصة بالمارد الاحمر، أن مجلس الأهلي اجتمع اليوم الثلاثاء لمناقسة عدة أمور بعيدا عن ماحدث في مباراة الأهلي والبنك أمس.



