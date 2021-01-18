بلاغ عاجل عن واقعة الحلوى الجنسية داخل نادي الجزيرة الرياضي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام عن واقعة الحلوى الجنسية داخل نادي الجزيرة. 

وقال صبري: إنه فوجئ بكارثة أخلاقية تبث صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن قيام المبلغ ضدها الثانية بالاحتفال مع مجموعة من أعضاء نادي الجزيرة الرياضي بعيد ميلاد أحد الأعضاء وهم يتناولون قطع حلوى علي أشكال أعضاء جنسية مخلين بالآداب العامة والأخلاق وما تنشد إليه الأندية من تنظيم سلوك الأفراد وتحسين سلوكهم وإذ بهؤلاء يخالفون كافة القيم والآداب العامة بتلك الطريقة في الاحتفال وما تضمنته من قطع حلوى علي أشكال أعضاء جنسية مسيئين للقيم الاجتماعية والآداب العامة والطعام الذي هو رزق من عند الله لا يجوز التعامل معه بتلك الكيفية وذلك جميعه على مرأى ومسمع المبلغ ضده الأول كونه رئيس مجلس إدارة النادي. 

وأضاف صبري أن ما قام به المبلغ ضدهما يشكل دعوى للفسق والفجور الانحلال واعتداء على الآداب العامة والقيم المجتمعية وهي جريمة معاقب عليها قانونًا وفقًا لقانون العقوبات وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه وإحالة المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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