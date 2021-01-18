عز العرب: زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن يعطي زخمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية

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قال محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن لتلبية دعوة الملك عبد الله الثاني تأتي في إطار التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية بين البلدين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف "عزب العرب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الرئيس السيسي يعطي زخمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية خاصة مع ذهاب إدارة أمريكية ومجئ إدارة جديدة.



وأشار إلى أن مصر والأردن كانا لهما السبق في التوقيع على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ويسعيان الآن إلى إعطاء زخم لمواصلة عملية السلام وحل القضية الفلسطينية خاصة أن مصر دائما تعطي مثالا للدعم والتفكير بشكل كبير مثل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.



وأشار إلى أن هناك توافقات مشتركة بين البلدين لمواجهة الإرهاب لان كلا الدولتين سبق وأن تعرضا لعمليات إرهابية، مؤكدًا أن هناك تعاون عسكري وسياسي لدحر الإرهاب والذي يمثل واحد من المخاطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

