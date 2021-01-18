نشأت الديهي: "مدبولي" من أفضل رؤساء الحكومات على مدار عقود

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس النواب بدأ العمل الرقابي مبكرًا لمراقبة أعمال الحكومة، منوهًا بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى اليوم بيان أمام مجلس النواب، وهو بيان كان منتظر وعلى قدر التوقع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان كان شامل جامع مقنع يعكس جهود الحكومة والانجازات الضخمة التي تم انجازها خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.

وتابع، أن رئيس الوزراء كان بارعًا في عرض وجهة نظر الحكومة حيال جميع القضايا، موجهًا رسالة حب وتقدير لرئيس الحكومة الذي نجح نجاح باهر في إدارة الحكومة في ظل ظروف صعبة للغاية، فهو شخص آمن بما يفعل، وكان على قدر المسئولية، ويعتبر من أفضل رؤساء الحكومات على مدار عقود فهو يعمل بحرفية وصدق وإخلاص وتفاني.

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