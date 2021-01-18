أمطار غزيرة على بعض المحافظات.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء 19 يناير 2021، وحتى يوم الأحد 24 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:

- فرصة أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 20 يناير 2021:

- فرصة أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد، وجنوبو سيناء.

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 21 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 22 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم السبت 23 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 24 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.
أمطار غزيرة على بعض المحافظات.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة
أمطار غزيرة على بعض المحافظات.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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