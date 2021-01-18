محمود حميدة يروج لـ فيمله الجديد "أهل الكهف" عبر "فيسبوك"





حيث ظهر محمود حميدة، في الصور بلوك غريب من كواليس فيلم "أهل الكهف"، وعلق على الفيلم قائلا:"قريبًا".



في سياق متصل، تدور احداث فيلم "أهل الكهف" في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. وهو من انتاج وليد منصور.





يذكر ان، فيلم "أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.





وكانت آخر أعمال محمود حميدة، الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تم عرضه في المارثون الرمضاني الماضي 2020 بطولة الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.



روج الفنان محمود حميدة، لـ فيلمه الجديد "اهل الكهف" بطولة الفنانة خالد النبوي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".