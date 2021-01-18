بالقطيفة النبيتي .. رولا سعد تتألق في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت المطربة رولا سعد جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت رولا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان جذاب وطويل قطيفة باللون النبيتي ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وعشاقها. 


يشار أن الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديد "لاغيني تلاقيني" من كلمات ​أسامة مصطفى​، وألحان ​محمد يحيى​، وتوزيع أحمد مجدي، وصوّرت الأغنية في سوريا من إخراج زياد خوري.


وتقول كلمات أغنية "لاغيني تلاقيني: لاغيني تلاقيني تاخد بالحب عيني انما تلعب بديلك تقفل بينك و بيني اسأل عن الجدعنه و الرقة والسلطنة الحته دي بتاعتي انا هاتدوق .. وهاتجيني انا ملكة في الجمال تتاقل بالدلال خليك سبع الرجال و اعى تدمعلي عيني".

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