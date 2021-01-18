بالقطيفة النبيتي .. رولا سعد تتألق في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"





وظهرت رولا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان جذاب وطويل قطيفة باللون النبيتي ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وعشاقها.





يشار أن الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديد "لاغيني تلاقيني" من كلمات ​أسامة مصطفى​، وألحان ​محمد يحيى​، وتوزيع أحمد مجدي، وصوّرت الأغنية في سوريا من إخراج زياد خوري.





وتقول كلمات أغنية "لاغيني تلاقيني: لاغيني تلاقيني تاخد بالحب عيني انما تلعب بديلك تقفل بينك و بيني اسأل عن الجدعنه و الرقة والسلطنة الحته دي بتاعتي انا هاتدوق .. وهاتجيني انا ملكة في الجمال تتاقل بالدلال خليك سبع الرجال و اعى تدمعلي عيني".

غازلت المطربة رولا سعد جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.