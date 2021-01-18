نشأت الديهي: مصر تفتتح مشروع جديد كل ساعتين

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء أعلن خلال بيانه أمام مجلس النواب أن هناك 7320 مشروع تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019 أي بمعدل 400 مشروع شهريًا، و100 مشروع في كل أسبوع، معقبًا: "الدولة تنفيذ 100 مشروع أسبوعيًا، و13 مشروع يوميًا، خلينا نغيظ أهل الشر.. مصر تفتح مشروع جديد كل ساعتين".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تم تنفيذها بأيادي المصريين ولصالح المصريين، ومردودها سيكون للمصريين، مؤكدًا أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بصعيد مصر وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية.

وتابع، أن ما رايناه بأعيننا يعجز اللسان عن التعبير عنه، معقبًا: "بنصحى الصبح نلاقي المشروع ومنعرفش اتعمل امتى"، متحديًا أن تكون هناك دولة في العالم تقوم بتنفيذ مشروع كل ساعتين مثل مصر، مؤكدًا أننا نمر بمرحلة إعادة بناء الدولة المصرية العصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ 35 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»