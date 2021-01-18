أول تعليق من دار الإفتاء حول مجسمات الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة



واستشهدت الدار بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".



وأثارت صور لمجموعة عضوات فى نادي الجزيرة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورهن خلال احتفال يجمعهن، ويتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء، في ظاهرة غريبة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري.



قالت دار الإفتاء إن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.