25 مباراة في ختام التمهيدي الثاني لكأس مصر

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تختتم مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر في الثانية من عصر الثلاثاء.



ومن المقرر أن يقام 25 مباراة ..



1- كهرباء طلخا مع كوم حماده على ملعب نادي كهرباء طلخا

2- المصري بالسلوم مع الأوليمبى على ملعب شباب السلوم

3- المريخ مع كهرباء الاسماعيليه على ملعب نادي المريخ

4- رأس البر مع نجمه سيناء على ملعب نادي رأس البر

5- الشرقية الزقازيق مع منشيه الشهداء على مركز شباب هيها

6- الشرقية للدخان مع المرج على ملعب نادي الشرقية للدخان

7- جولدى مع منوف على ملعب طره الأسمنت

8- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر على استاد القاهرة

9- الإعلاميين مع حدائق الاهرام على ملعب نادي الإعلاميين

10- مركز شباب سيدي غازي مع بلطيم على ملعب نادي الحامول

11- الألومنيوم مع اهلى المنشاه على ملعب نادي الألومنيوم

12- المراغه مع المدينة المنورة على ملعب نادي الألومنيوم

13- كيما أسوان مع شباب الزهراء

على ملعب كيما اسوان

14- طهطا مع رأس غارب على ملعب نادي طهطا

15- سوهاج مع قنا على ملعب سوهاج

16- تليفونات بني سويف مع بنى سويف على ملعب الاسيوطي الفرعي

17- المنيا مع أخميم على استاد جامعة المنيا

18- القوصية مع ديروط على ملعب نادي ديروط

19- الواسطى مع نادي لاقينا إف سي

على مركز شباب الواسطى

20- أبو تيج مع الفيوم على ملعب

أبو تيج

21-توت عنخ امون مع ناصر الفكرية

على مركز شباب طاميه

22- أسمنت أسيوط مع بترول اسيوط على ملعب أسمنت أسيوط

23- غزل شبين مع شباب طوخ على ملعب غزل شبين

24- المصرية للاتصالات مع العبور على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي

25- القومي مع المحامين على فندق

جولد سبورت سيتي