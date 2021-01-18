25 مباراة في ختام التمهيدي الثاني لكأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تختتم مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر في الثانية من عصر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقام 25 مباراة ..

1- كهرباء طلخا مع كوم حماده على ملعب نادي كهرباء طلخا
2- المصري بالسلوم مع الأوليمبى على ملعب شباب السلوم
3- المريخ مع كهرباء الاسماعيليه على ملعب نادي المريخ
4- رأس البر مع نجمه سيناء على ملعب نادي رأس البر
5- الشرقية الزقازيق مع منشيه الشهداء على مركز شباب هيها
6- الشرقية للدخان مع المرج على ملعب نادي الشرقية للدخان
7- جولدى مع منوف على ملعب طره الأسمنت
8- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر على استاد القاهرة
9- الإعلاميين مع حدائق الاهرام على ملعب نادي الإعلاميين
10- مركز شباب سيدي غازي مع بلطيم على ملعب نادي الحامول
11- الألومنيوم مع اهلى المنشاه على ملعب نادي الألومنيوم
12- المراغه مع المدينة المنورة على ملعب نادي الألومنيوم
13- كيما أسوان مع شباب الزهراء
على ملعب كيما اسوان
14- طهطا مع رأس غارب على ملعب نادي طهطا
15- سوهاج مع قنا على ملعب سوهاج
16- تليفونات بني سويف مع بنى سويف على ملعب الاسيوطي الفرعي
17- المنيا مع أخميم على استاد جامعة المنيا
18- القوصية مع ديروط على ملعب نادي ديروط
19- الواسطى مع نادي لاقينا إف سي
على مركز شباب الواسطى
20- أبو تيج مع الفيوم على ملعب
أبو تيج
21-توت عنخ امون مع ناصر الفكرية
على مركز شباب طاميه
22- أسمنت أسيوط مع بترول اسيوط على ملعب أسمنت أسيوط
23- غزل شبين مع شباب طوخ على ملعب غزل شبين
24- المصرية للاتصالات مع العبور على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي
25- القومي مع المحامين على فندق
جولد سبورت سيتي

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