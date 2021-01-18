بعد قليل.. محمد ثروت ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"





وروج محمد ثروت للحلقة ، وشارك جمهوره ومحبيه بصورة تجمعه بالإعلامية إسعاد يونس ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق :" الليلة مع صاحبة السعادة على dmc 11 مساء.







وسوف يتحدث ثروت خلال الحلقة عن أعمالة المقبلة وبداياته في مجال التمثيل ومشاركته في فيلم "ريما".









وفي سياق آخر، يعرض لمحمد ثروت حاليًا في السينمات فيلم "ريما"، وهو بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

يحل الفنان محمد ثروت اليوم ضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.