عارفه عبد الرسول لـ"الفجر الفني": أنا في حالة تعجب من الحملات التي ظهرت على محمد رمضان.. وأجسد والدته في "موسي"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
تُصور الفنانة عارفة عبد الرسول حالياً مسلسل "موسى"، الذي سيعرض في رمضان 2021، مع الفنان محمد رمضان.



وأضافت عارفة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أظهر في المسلسل بشخصية والدة محمد رمضان، مرأة صعدية شديدة، توفى زوجها ولديها ثلاثة أولاد، وتحاول تربيتهم بشكل جيد ولاد، رغم حالة الفقر التي تعيش بها".


واستكملت عارفة حديثها قائلة: "تدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينات، ويوجد مشقة في التصوير لأن قديماً، كان لا يوجد حذاء للقدم، فأتمنى أن يظهر العمل بشكل جيد ويُعجب به الناس".



أما عن تعاونها مع محمد رمضان فقالت عارفة :" كل الذي تعامل معه يعرف أنه شاب محترم، ويعامل الجميع من الكبير للصغير بالأدب، ودائماً يقول لي "حضرتك" و "سيادتك" وأقول له "على أيه يا بني إحنا واحد " ، وأنا معه في المسلسل بشخصية والدته ، ويوجد كمياء جميلة بيننا ، وهو يخاف علّي كثيراً، لأن يوجد مشاند صعبة وهو حريص أن لا أتأذى ، ويحملني على يده في أماكن كثيرة لأنني افقد الوعي فهو خائف علّي، وأنا احبه كثيراً ، فعملت معه من قبل في فيلم الديزل ، وأعلم أنه رجل محترم وفنان جيد كثيراً" .



واضافت عارفة قائلة: "أنا في حالة تعجب من الحملات التي ظهرت عليه ، لأن في النهاية لا يوجد فنان عندما يتصور مع أحد يسأله عن جنسيته، وكل هذا ، ومحمد رمضان بالأخص آخر فرد يذهب لمنزله بسبب المجاميع التي تلتقط الصور معه، وهو لا يحرج أحد أبداً، فيأخذ في اليوم ما يقرب من الألف صورة " .



وفي نهاية حديثها قالت عارفة :" كل من يتحدث عن المسلسل بأن محمد رمضان سيظهر بشخصيتن فيه، وأن القصة مكررة ، فهذا غير صحيح ، الموضوع جديد ومكتوب بشكل جيد كثيراً من ناصر عبد الرحمن ومحمد سلامة قام بعمل ممتاز ، وتفاصيل مرعبة ، ودرس جيداً فترة الأربعينات، وأنا سعيدة كثيراً بهذه التفاصيل ومنها " المشط العريض" الذي كانوا يستخدموه قديماً ، و " لمبة الجاز" و "حلب البقر" ، و "تزغيط البط " ، وأشياء آخرى كثيرة .

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