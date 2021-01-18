ظافر العابدين عض أكرم حسني.. شيكو يشعل السوشيال ميديا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
شارك الفنان شيكو، جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر شيكو بالصورة برفقة الفنان أكرم حسني ، وعلق على الصورة وعلق ممازحاً: ظافر عابدين عض أكرم حسني؟؟ .


ورد أكرم حسني معلقاً:"يا راجل حرام عليك ظافر العابدين ده برقبتي".


يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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