الفيفا يعلن الملاعب المستضيفة لمباريات مونديال الأندية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنّ كأس العالم للأندية المقررة في قطر ستلعب على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي.





وجاء في بيان للفيفا: "عقب تأكيد نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم أنّه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في ضوء جائحة كوفيد-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، عدل فيفا جدول مباريات البطولة".





وتابع البيان: "شكل المسابقة لم يتغير مع خسارة المباراة الافتتاحية، ستقام منافسات البطولة على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراتين من مباريات البطولة".





وأوضح الفيفا أن المباراة الافتتاحية ستجري في استاد أحمد بن علي 4 فبراير، فيما سيتوّج بطل كأس العالم للأندية في استاد المدينة التعليمية في 11 فبراير.





ويشارك في البطولة كل من الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونيخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تيجريس يو أن إل المكسيكي وممثل أميركا الجنوبية الفائز بنهائي ليبرتادوريس المقرر في 30 يناير.



