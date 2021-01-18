نشأت الديهي: بدأنا موسم برلماني ساخن يعيد لمجلس النواب رونقه

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان المصري الجديد بدأ عمله بلياقة برلمانية مرتفعة ويسجل أهداف.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وجه سؤال للدكتور علي مصيلحي وزير التموين، عن سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية بوزارة التموين، وقال أنه يشعر أن الوكيل هو من يتحكم في وزارة التموين، وهذا السؤال يدور في أذهان الكثير من المصريين.

وتابع، أن ما يجري في البرلمان اليوم يوم تاريخي يُسطر للبرلمان، فنحن أمام موسم برلماني ساخن يعيد للبرلمان رونقه.

أخبار تهمك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»