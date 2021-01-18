ظهر الحق.. أول تعليق من محمد الشرنوبي عقب حبس سارة الطباخ عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
علق الفنان الشاب محمد الشرنوبي على خبر حبس سارة الطباخ عامين بعد أن قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبسهت، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.


وكتب عبر حسابه الرسمي بإنستجرام :"الحمدلله الحق ظهر ، تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثله القانونية لشركة ادارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في زمتها بموجب التوكيل الرسمي و خيانة الامانة. اظن الصوره وضحت. انا كنت ساكت و مكانش نفسي الامور توصل لكده و كنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الاعلام بس لقيت اصرار من الطرف الاخر انه يقحم الاعلام و يشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فا القانون و المحكمة قالت كلمتها.


وتابع قوله : الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة اعمالي و بالتالي كانت بتتعاقد و تستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم و تاخد نسبتها و توردلي الباقي و ده مكانش بيحصل.


وأنهي حديثه وكتب : ممثلة القانونيه للشركة خانت الامانة و بددت كل اموالي اللي في زمتها و اخر صلح سلمت الشركة توكيل على اساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في زمتها و ده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما و بالفعل نفذت المسلسل و برضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الانتاج برجاء عدم التعامل مع اي جهه او شخص غير من خلالي شخصيا و عدم الالتفات لاي تحذير او انذارات تصدر من الشركة لان ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي و تشويه صورتي و الحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق.


أخبار تهمك

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»