مصر تخسر أمام السويد 24-23 في مونديال اليد وتفقد الصدارة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خسر المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب السويدي بنتيجة 24-23 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. 

 

وشهد الشوط الأول تفوقًا مصريًا واضحًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 12-9

 

وفي الشوط الثاني، انقلبت الأحوال تمامًا، حيث شهد النصف الثاني من المباراة إهدارًا للكرات من المنتخب المصري، وهو الأمر الذي استفاد منه لاعبي السويد، ليحققوا التعادل بنتيجة 17-17، بل وتقدموا بعد ذلك حتى انتهى اللقاء 24-23.

 

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السويدي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، ويتأهل للدور الرئيسي بجعبته 4 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط، ويتأهل للدور الرئيس بجعبته نقطتين فقط.

أخبار تهمك

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ ساعة

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»