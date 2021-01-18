مصر تخسر أمام السويد 24-23 في مونديال اليد وتفقد الصدارة

خسر المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب السويدي بنتيجة 24-23 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وشهد الشوط الأول تفوقًا مصريًا واضحًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 12-9

وفي الشوط الثاني، انقلبت الأحوال تمامًا، حيث شهد النصف الثاني من المباراة إهدارًا للكرات من المنتخب المصري، وهو الأمر الذي استفاد منه لاعبي السويد، ليحققوا التعادل بنتيجة 17-17، بل وتقدموا بعد ذلك حتى انتهى اللقاء 24-23.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السويدي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، ويتأهل للدور الرئيسي بجعبته 4 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط، ويتأهل للدور الرئيس بجعبته نقطتين فقط.