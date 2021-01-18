«تجار مواشي».. حيلة أمن كفر الشيخ تسقط عصابة مخدرات

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تمكن رجال مباحث فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي من قرى دسوق، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا لتوزيع المواد المخدرة على زبائنهم بقرى المركز والمراكز المجاورة.



كان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه معلومات سرية أكدتها التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، بقيام ثلاثة أفراد من قرى دسوق بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتوزيع المواد المخدرة على زبائنهم بقرى دسوق والمراكز المجاورة.



وبعد تقنين الإجراءات تنكر رجال المباحث السريين وارتدوا "جلاليب" وأوهموهم بأنهم من محافظة البحيرة ويعملون في تجارة المواشي وطلبوا منهم «حشيش»، وبعدما أعطوا الأمان لهم تمكن رجال المباحث من ضبط 500 جرام حشيش معدة للبيع و620 جرام هيروين، 2000 قرص مخدر أباتريل، مطواة قرن غزال، دراجة نارية و8500 جنيه حصيلة البيع.



جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم 23656 جنايات مركز شرطة دسوق والعرض على النيابة العامة بدسوق للتحقيق.