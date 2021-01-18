آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حسمت  اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين، ملف مفاوضات النادي مع مسؤولو سانت إيتيان الفرنسي لبيع مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد قبل أن يعلن النادي في بيان رسمي توقف المفاوضات نهائيًا.

وقال عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إبراهيم عبدالله  في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :" مجلس الإدارة أصدر بيانا منذ 10 أيام واضح وصريح بتواجد كل اللاعبين، ولا يوجد احتراف لأي لاعب، كانت هناك مفاوضات جادة لبيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان بعدما فضل اللاعب الانتقال للدوري الفرنسي على الرغم من وجود عرض آخر من فريق جالطا سراي التركي".

وتابع:" مجلس إدارة النادي لم يأخذ قرار استمرار أو بيع مصطفى محمد إلا بعد التشاور مع جايمي باتشيكو المدير الفني لمعرفة رأيه والذي جاء بتأكيده حاجته لاستمرار اللاعب مع الفريق ولكنه أشار أن الأمر متروك لنا وأنه لا يستطيع الوقوف أمام رغبته بخوض تجربة الاحتراف، ما دفعنا لتشكيل لجنة للتفاوض مع مسؤولو النادي الفرنسي".

وأضاف: انتهى عصر التفاوض الفردي في النادي، لم نوكل أحد للحديث باسم النادي، قمنا بتشكيل لجنة ضمت أيمن يونس وطارق حشيش المستشار المالي وخالد رفعت مدير التسويق".

وأتم: "حددنا شروطنا، 5 ملايين دولار بجانب إضافات مليون ونصف دولار، و15% في حالة إعادة بيعه، النادي لم يرفض، لكنه قال إنه يمكنه دفع 4 ملايين".

وأشار: "قلنا لهم يمكنكم دفع 4 ملايين مع توقيع العقد، ومليون أخرى مع تسليم البطاقة الدولية، تلك المكالمة بدأت في الثالثة عصرا وانتهت في الثالثة والنصف، في الرابعة عصرا أرسلوا بريدا إلكترونيا بعقد بأنه سيدفع بعد توقيع العقد بشهرين 2.25 مليون و2.25 أخرى بالتقسيط".

مشيرا: "لا يمكن إدارة المفاوضات بهذه الطريقة، وكان يجب أن نعقد الأمر على مجلس الإدارة، أرسلنا فاكس وأشرنا لجلسة المفاوضات وطلباتنا، وقلنا إننا ننتظر الرد ولم يردوا، وقبل يوم 12 يناير، قبل تلك التصريحات التي رفضناها، أرسلنا خطابا رسميا بأننا لم نتلق ردا، بنهاية اليوم سنعتبر أن النادي منسحب من الصفقة وبالتالي الزمالك يرفض انتقاله وينهي التفاوض".

ونوه: "سانت إيتيان أرسل اعتذارا رسميا عبر واتساب، حتى لو كان عبر البريد الإلكتروني فهو مرفوض، فالرجل لم يقل ما نقلته القناة، هناك ردود أفعال سنأخذها في عدة اتجاهات، لن نكتفي بالاعتذار، الترجمة كانت خاطئة بكل تأكيد ويمكنكم العودة للبرنامج".

وتابع "ما قاله نائب الرئيس إنه قيل له من وكيل اللاعب إن هناك متداخلين في الصفقة يرغبون في أموال لكي تتم، ولم يسيء لنادي الزمالك، قد يكون المترجم ضعيفا وقد يكون هناك تعمدا، بسبب أن هناك أحدا ممن قد يدير البرنامج له مصلحة في تلك الصفقة".

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