ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أبدى أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا سعادته الكبيرة مع فريقه الجديد الذي إنضم إليه على سبيل الإعارة قادماً من النادي الأهلي.


ونجح ريان في تسجيل هدف فوز فريقه اليوم الأثنين على حساب طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وفي تصريحات صحفية ادلى بها اللاعب عقب المباراة أكد أنه سعيد للغاية ولاأداء الذي يقدمه ناتج عن التدريب بشكل جيد وقوي بالإضافة إلى ثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

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