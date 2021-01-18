توقيع عقد شراكة لإطلاق فندق "هيلتون جاردن إن كايرو إيست"

أعلنت شركة هيلتون اليوم عن توقيع اتفاقية لإدارة ثالث فندق تحت علامة هيلتون جاردن إن في مصر.





ومن المخطط افتتاح الفندق الجديد بالشراكة مع شركة ليوبارد للتطوير العقاري تحت اسم “هيلتون جاردن إن كايرو إيست” في عام 2024.





وقع الاتفاقية كل من مهاب غالي، نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال إفريقيا، هيلتون، والمهندس محمود زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للتطوير العقاري.





يضم الفندق 250 غرفة، ومطعم يقدم خدمة كاملة ومركزاً للياقة البدنية وحمام سباحة خارجي وقاعة اجتماعات على مساحة 300 متر مربع ومنفذين لتقديم المشروبات، ويقع ضمن مشروع “إيست كايرو”.





بدوره، قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس قسم التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هيلتون: “في ضوء التوسع الكبير في مشروعات التطوير العمراني الجارية حالياً في منطقة شرق القاهرة، نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية للتوسع محفظتنا في هذا الجزء من العاصمة المصرية".





يقع الفندق على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مجاورًا لشبكة الطرق التي تم تطويرها حديثًا لربط المشاريع العمرانية التي تقع في شرق القاهرة.





يتمتع بموقع متميز بين مطار القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور ومدينة الشروق، بالإضافة لقربه من العديد من المنشآت التعليمية الشهيرة، مما يجعله وجهة عملية للنزلاء الذين يبحثون عن الترفيه أو القادمون في رحلات عمل.





و قال المهندس محمود زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للتطوير العقاري: “نحن فخورون بشراكتنا لتشغيل أول فندق لنا في السوق، والذي يضمن تقديم معايير وخدمات ضيافة عالمية المستوى للنزلاء".