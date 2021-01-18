تليفونات بنى سويف يضم لاعب الإعلاميين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


نجح مسوؤلى مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم بلال احمد صانع العاب الإعلاميين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة .

بلال احمد يبلغ من العمر 25 عاما وانتقل الإعلاميين ببداية الموسم الحالى ويجيد المشاركة بمركز صانع الألعاب .

وسبق للاعب المشاركة بصفوف تليفونات بنى سويف لمدة خمس مواسم .

ويواجه التليفونات ضيفه بنى سويف غدا بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر .

أخبار تهمك

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ ساعة

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعة و 12 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»