تشيلسي يخطط لخطف هالاند من أنياب ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم إرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف.

وكتبت مجلة "ذا أتلانتيك" الإلكترونية أن اللاعب النرويجي يأتي على رأس قائمة اللاعبين المرغوب في ضمهم إلى الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن تشيلسي يسعى إلى تعزيز صفوفه بمهاجم آخر من الطراز الأول إلى جانب الألماني الدولي تيمو فيرنر ويستهدف ضم هالاند بالذات.

يذكر أن هالاند "20 عاما" يرتبط بعقد مع دورتموند يستمر حتى 2024، وحسبما تردد فهناك بند في العقد يتيح لأطراف العقد التخارج اعتبارا من 2022.

وحسب "ذا اتلانتيك"، فإن تشيلسي مستعد لدفع أكثر من الـ75 مليون يورو التي يُعْتَقَد أنها محددة لاستغناء دورتموند عنه ليكسر الرقم القياسي الذي دفعه النادي لضم الألماني كاي هافيرتز من باير ليفركوزن في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو.

كان هالاند انتقل في يناير الماضي من سالزبورغ النمساوي إلى دورتموند وسرعان ما أصبح من كبار الهدافين حيث أحرز 35 هدفا في 35 مباراة للفريق في مختلف المسابقات، وهو ما دعا تشيلسي وأندية أخرى كبيرة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للسعي إلى ضمه.

من جانبه، استبعد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لدورتموند إمكانية الاستغناء المبكر عن هالاند وقال: إرلينغ ومدير أعماله مينو رايولا يعرفان ماذا يعنيان بالنسبة لنا؟ ونصح هالاند بأن يأخذ وقتا حتى ينضج في دورتموند ليصير نجما عالميا فذا.

ويسعى ريال مدريد الإسباني أيضا إلى كسب خدمات المهاجم النرويجي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.