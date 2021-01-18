برفقة أحمد الفيشاوي.. حمو بيكا يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان حمو بيكا على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشارك حمو بيكا جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام تجمعه بالفنان فاروق الفيشاوي وعلق على الصورة وكتب : قريباً. 



وتباينت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور أبرزها :" هتكسر الدنيا كالعادة يا نجم".



يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

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