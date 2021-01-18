مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الكهربائية "EQA"

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:10 م
مرسيدس EQA
مرسيدس EQA
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن موعد الكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA.

كما يكون استعمال السيارة والميزات الذكية الخاصة بها فائق السهولة، وقالت الشركة: "على سبيل المثال سيوفر نظام الملاحة القياسي مع الذكاء الكهربائي حساب أسرع طريق إلى الوجهات المطلوبة".

وتابعت: "وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى سيؤخذ في الاعتبار مدة الشحن الضرورية إضافة للعديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس. وهذا سيسهل على أي شخص أن يتخذقرارا يتخذ قرارًا مبدئيًا بشأن سيارة كهربائية بالكامل أن يبدأ".

في الـ20 من يناير الجاري سنكون على موعد مع الـSUV الكهربائية الصغيرة التي ستنافس نظيراتها مثل بي إم دبليو iX3.

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