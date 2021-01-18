الفجر الرياضي صور الفجر الرياضي صور مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري المصري الإثنين 18/يناير/2021 - 08:06 م محمد الصادق Advertisements أخبار تهمك تفاصيل مران ريال مدريد اليوم منذ ساعة باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل منذ يوم عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية منذ حوالي 8 ساعات تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد منذ ساعتين و 55 دقيقة أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع منذ أقل من ساعتين عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ منذ حوالي 4 ساعات نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف منذ ساعتين و 29 دقيقة آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق منذ ساعة و نصف تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه منذ ساعتين و 34 دقيقة مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات منذ ساعتين و 40 دقيقة الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد منذ نصف ساعة ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد منذ حوالي 4 ساعات