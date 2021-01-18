بعد نقلهم بسبب شكاوى المواطنين.. توفير أماكن بديلة لكارافانات الوجبات السريعة ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن توفير أماكن بديلة لكارافانات الوجبات السريعة، بعد نقلهم من مكانهم السابق بسبب شكاوى المواطنين وبعض المخالفات، ودراسة إمكانية تقنين أوضاعها مراعاة للبعد الاجتماعي



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحاب الكارافانات "سيارات بيع مأكولات سريعة ومشروبات سريعة" التي كانت متواجدة بشارع 19 بالقرب من مدرستي الصفا والحديثة الإعداديتين بحي بني سويف الجديدة، والتي تم نقلها بسبب كثرة شكاوى أهالي المنطقة من تلك الكارافانات ومن قيامها بمخالفات وإشغال للطريق، بجانب أن وضعها غير قانوني، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ومساعدة الشباب باستمرار مشروعاتهم الصغيرة والحفاظ على مصدر دخلهم.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه قد كلف اللواء جمال مسعود السكرتير العام باتخاذ ما يلزم حيال قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنقل الكارفانات من أماكنها السابقة مع ضرورة توفير الحلول والبدائل المناسبة لهم، والتواصل المباشر مع كل الأطراف المعنية للوصول للبدائل التي يتفق عليها الجميع وفي إطار القانون.



وأشار البيان، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد اجتمع السكرتير العام باللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، للاتفاق على خطوات سريعة ومناسبة في هذا الشأن، مؤكدا على سرعة إيجاد أماكن بديلة ومناسبة، لأصحاب الكارافانات، حفاظا على مصدر دخلهم، حيث أن مكانهم الحالي غير مناسب.



وقام رئيس المدينة بالتواصل مع أصحاب الكارافانات، والتقى بهم، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لهم، وفي إطار القانون، حيث تم الاتفاق على معاينة بعض الأماكن البديلة والمناسبة المقترحة والتي تشهد اقبالا من المواطنين، حفاظا على مصدر دخلهم.



وعقب اللقاء اصطحبهم رئيس المدينة لمعاينة عدد من المواقع المقترحة، وتحديد الأنسب منها قبل نقل الكارافانات إليها،والاتفاق على السير في الإجراءات اللازمة لتقنين وضع تلك الكارافانات بشكل قانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والمرافق،وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيرا على الشباب في الحفاظ على مصادر دخولهم من تلك الكارافانات، حيث تتم حاليا أعمال نقل الكارافانات للأماكن البديلة التي تم اختيارها، وهي بشارع 17 بجوار نادي المعلمين.



وقام رئيس المدينة بإصطحابهم للقاء السكرتير العام بديوان عام المحافظة، حيث أعرب أصحاب الكارافانات عن تقديرهم لمحافظ بني سويف واستجابته السريعة، وتوجيه كل المعنيين بتوفير أماكن بديلة لهم، حفاظا على مصدر دخلهم، وتشجيعا لهم على مواصلة مشروعهم الصغير، مؤكدين على أنهم سيكونون عند حسن الظن بهم، وأنهم لن يتسببوا في أية مشاكل أو شكاوى من المواطنين بالأماكن الجديدة.

