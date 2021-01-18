اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية ٦ أكتوبر لاستغلال شاطيء النخيل

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية خلال جلسته اليوم الأثنين، على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطيء النخيل لمدة خمس سنوات وبقيمة استغلال قدرها ثمانية ونصف مليون جنية تزداد ١٠ ٪ كل عام.



وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطيء النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة.



وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطيء فضلا عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطيء، كما أنها مسئولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطيء.



وشدد الشريف أن ما حدث في شاطيء النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تماما، ولن نسمح بتكراره مرة أخري، وراعينا ذلك في البروتوكول المبرم.

وأشار أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وبناء على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم وتم عقد عدة مباحثات وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.



جاء ذلك خلال ترأس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، رؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

