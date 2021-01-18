جمال بيومي يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:00 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
شيماء حسن
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات بين مصر والأردن من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل تجاري تخطى 858 مليون دولار عام 2019.

وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن مصر والأردن يرتبطان باتفاقية تجارة حرة ضمن 17 دولة عربية تحت مظلة جامعة الدولة العربية.

وأشار إلى أن مصر والأردن بينهما اتفاق أغادير، واتفاقية تجارة حرة ترتبط بالبعد الأوروبي ومشتركتان في مجلس التعاون العربي بين مصر والأردن والعراق ليكون هناك تجارة حرة بدون أي عوائق أو جمارك.

وأكد أن الدولتين قادتا عمليتي السلام في الشرق الأوسط، ولديهما سفرتان للجانب الإسرائيلي وبالتالي تستطيع أن تكون على اتصال بالجانب المباشر من القضية لبحث احتمالات الوصول إلى اتفاق بشأن هذه القضية.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ أقل من ساعة

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»