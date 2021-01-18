جمال بيومي يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن (فيديو)

Advertisements

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات بين مصر والأردن من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل تجاري تخطى 858 مليون دولار عام 2019.



وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن مصر والأردن يرتبطان باتفاقية تجارة حرة ضمن 17 دولة عربية تحت مظلة جامعة الدولة العربية.



وأشار إلى أن مصر والأردن بينهما اتفاق أغادير، واتفاقية تجارة حرة ترتبط بالبعد الأوروبي ومشتركتان في مجلس التعاون العربي بين مصر والأردن والعراق ليكون هناك تجارة حرة بدون أي عوائق أو جمارك.



وأكد أن الدولتين قادتا عمليتي السلام في الشرق الأوسط، ولديهما سفرتان للجانب الإسرائيلي وبالتالي تستطيع أن تكون على اتصال بالجانب المباشر من القضية لبحث احتمالات الوصول إلى اتفاق بشأن هذه القضية.



