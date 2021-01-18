الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

رفض مسؤولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، قبول اعتذار نادى سانت إيتيان الفرنسى، بشأن تصريحات رئيس النادى عن مفاوضات الطرفين للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء.

 

حيث أكد حسيم السمرى، عضو اللجنة التنفيذية، أن هناك بيان من نادي سانت إتيان مكتوب باللغة الإنجليزية، قد أرسل إلى نادي الزمالك للإعتذار عما أسيئ فهمه من تصريحات رئيس النادي الفرنسي.

 

وأشار، أنه تم رفض ذلك الاعتذار، مؤكدًا أنه يجب أن يكون من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للنادى الذي حدثت المفاوضات من خلاله، خاصة بعدما لاحظنا عدم وجود أي أختام أو توقيع على هذه الورقة.

 

وفي سباق متصل، يسعى مسؤولو نادي الزمالك، عقد جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل تمديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

 

ويحصل عبد الله جمعة على مبلغ 2 مليون جنيه في الموسم، ويسعى مسؤولو الزمالك إلى تمديد عقده وزيادة راتبه السنوى بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته.

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

تفاصيل مران ريال مدريد اليوم

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»