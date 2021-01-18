استشاري: "التيجان" يحمي الاسنان من التعرض للانكسار

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قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن تيجان الاسنان عبارة عن شيء يتم تركيبه على الاسنان، بهدف حماية الاسنان من الانكسار، والتيجان هو الجزء الظاهر من السنة داخل الفم، لافتًا إلى أن السنة تتكون من جزء ظاهر، وجزء آخر داخل الفك.



وتابع "عز"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الجزء الذي يظهر من الاسنان يسمى بالتيجان الطبعي، وكنا غطاء يركب على السنة للحماية، وهناك العديد من الانواع الخاصة بهذا التاج.



وأشار استشاري طب الأسنان إلى ان تركيب التيجان قد يتم من خلال أخذ مقاسات، ومن الممكن تركيبه خلال ساعتين أو ثلاثة بعد تصوير الفم من خلال الكمبيوتر.

