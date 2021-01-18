استشاري: "التيجان" يحمي الاسنان من التعرض للانكسار

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن تيجان الاسنان عبارة عن شيء يتم تركيبه على الاسنان، بهدف حماية الاسنان من الانكسار، والتيجان هو الجزء الظاهر من السنة داخل الفم، لافتًا إلى أن السنة تتكون من جزء ظاهر، وجزء آخر داخل الفك.

وتابع "عز"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الجزء الذي يظهر من الاسنان يسمى بالتيجان الطبعي، وكنا غطاء يركب على السنة للحماية، وهناك العديد من الانواع الخاصة بهذا التاج.

وأشار استشاري طب الأسنان إلى ان تركيب التيجان قد يتم من خلال أخذ مقاسات، ومن الممكن تركيبه خلال ساعتين أو ثلاثة بعد تصوير الفم من خلال الكمبيوتر.

أخبار تهمك

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تفاصيل مران ريال مدريد اليوم

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»