أستاذ علوم سياسية: السيسي استحدث دوائر جديدة للدبلوماسية المصرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لديها هدف استراتيجي تسعى لتنفيذه خلال الفترة الحالية وهو التحرك على مستوى الدول العربية من أجل ترتيب الاهداف العربية في ظل استهداف النظام الإقليمي العربي.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن القاهرة تتحرك في اتجاهات مختلفة استثمارا للدبلوماسية المصرية، وتحركات الرئيس السيسي، حيث أن الرئيس منذ وصوله لحكم مصر استحدث دوائر جديدة للدبلوماسية المصرية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للسياسة الخارجية المصرية لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي المصري، فضلا على انها قضية مهمة للعرب.

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