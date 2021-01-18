استشاري يحسم الجدل حول إصابة الأجنة بفيروس كورونا

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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر "المشيمة"، فمعظم السيدات التي أصبن بكورونا لم يتأثر حملهن على الإطلاق، ولم يصاب الأطفال بالفيروس.



وتابع "عباسي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك الكثير من الحوامل تصبن بكورونا، ومعظم الإصابات تكون بسيطة، والأعراض تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، وارتفاع درجة الحرارة، وإحساس بالقيء والإسهال.



وأشار إلى أن فيروس كورونا لكي يسبب الإجهاض، لابد أن يكون هناك عنصر تجلط كبير جدًا في الدم، وفي هذه الحالة يتم وصف الطبيب أدوية سيولة، وهذه الأدوية أمنة تمامًا خلال فترة الحمل، وليس بها أي مشاكل على المرأة الحامل.

