استشاري يحسم الجدل حول إصابة الأجنة بفيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر "المشيمة"، فمعظم السيدات التي أصبن بكورونا لم يتأثر حملهن على الإطلاق، ولم يصاب الأطفال بالفيروس.

وتابع "عباسي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك الكثير من الحوامل تصبن بكورونا، ومعظم الإصابات تكون بسيطة، والأعراض تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، وارتفاع درجة الحرارة، وإحساس بالقيء والإسهال.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لكي يسبب الإجهاض، لابد أن يكون هناك عنصر تجلط كبير جدًا في الدم، وفي هذه الحالة يتم وصف الطبيب أدوية سيولة، وهذه الأدوية أمنة تمامًا خلال فترة الحمل، وليس بها أي مشاكل على المرأة الحامل.

أخبار تهمك

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مران ريال مدريد اليوم

منذ ساعة

الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»