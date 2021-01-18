جوجل تجلب تفاصيل دقيقة بشأن مستوى الشارع على خرائطها

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:15 م
خرائط جوجل
خرائط جوجل
جلبت شركة جوجل  ميزة جديدة لتطبيقها الشهر الخرائط "Maps""،حيث أضافت تفاصيل لمناطق عبور المشاة لاتجاهات المشي، ومن المعلوم أن التطبيق يخبرنا مدة الوقت للانتقال من نقطة إلى أخرى.

ولكن من الناحية الواقعية أن هذه المدة تستغرق وقتًا أطول عند وضع ممرات المشاة في الاعتبار.

وقد عالجت جوجل هذه المشكلة من خلال إطلاقها تفاصيل فائقة الدقة للشوارع على خرائطها، على أن يكون هذا الدعم حاليًا لأربع مدن رئيسية وهي “لندن، نيويورك، سان فرانسيسكو، طوكيو”.

من ناحيته، هذا الدعم غير وليد اللحظة، حيث أعلنت عنه الشركة في أغسطس من العام الماضي، وتم إطلاقه بشكل محدود في ديسمبر من نفس العام، وعلى الرغم من أنه ما زال محدود، إلّا أنه أصبح يدعم المزيد من المستخدمين.

أما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى هذه التفاصيل، فإذا كنت تقيم في أحد هذه المدن، فقم بالتكبير بما يكفي للوصول إلى مستوى الشارع، وبمجرد القيام بذلك، فسوف تلاحظ العديد من التحسينات، منها وصف عرض الطرق والزوايا الدائرية وحتى النباتات على جانب الطريق بدقة، كما وسيتم الإشارة إلى ممرات وجزر المشاة، وإظهار الممرات الخاصة بالكراسي المتحركة أو عربات الأطفال وأكثر من ذلك بكثير.

كما تطلق هذه الإضافات من جهة الخادم، ويُفضّل تحميل أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل إن وجد، ونأمل من الشركة أن توسّع دعمها هذا للمزيد من الدول والمدن حول العالم.

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