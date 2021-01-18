أستاذ استثمار: مصر حققت فائضًا 14 مليون جنيه خلال أزمة كورونا

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية قامت بإعادة تأهيل القطاع الطبي على مستوى الأطباء وزيادة المخصصات الموجهة كبدلات للأطباء خلال جائحة كورونا، مما أحدث تحميل زيادة النفقات على الموازنة العامة للدولة ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي تصدى لكل هذه المخصصات خلال كورونا بشكل قوي وداعم للاقتصاد المصري.



وتابع "إبراهيم"، خلال لقاء عبر تقنية كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النفقات التي تم توجيهها لقطاع التعليم والذي كان فيه ارتفاعًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا نظرًا للظروف التي مر بها قطاع التعليم خلال الجائحة، وكان متوقعًا زيادة في النفقات خلال جائحة كورونا في كثير من القطاعات.



وأوضح أنه كان مرجحًا أن يكون هناك زيادة في الإيرادات كذلك ولكن انخفاض النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي ومن ثم انخفضت الإيرادات الضريبية والمكون الرئيسي للإيرادات عالميًا؛ بينما في مصر وبفضل البرنامج الاقتصادي ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسة 10%، مما ساعد على وجود فائض أولي فى حدود حوالى 14 مليون جنيه في ظل الظروف الصعبة خلال الجائحة.



