رئيس جامعة الجلالة: 12 كلية استقبلت 1200 طالب في العام الأول.. فيديو
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:38 م
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة بدأت العام الدراسي بنجاح بنظام التعليم الهجين لتحقيق الهدف الاستراتيجي من الجامعة بجعلها جامعة ذكية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجامعة تحتوي على 12 كلية تعمل استقبلوا الطلاب في أكتوبر
وتابع أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة استقبلت 1200 طالب في أول دفعة موزعين على كليات القطاع الطبي والهندسة والقطاع الإعلامي ويوجد مدن جامعية.