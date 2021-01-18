استشاري يحذر من حشوة الزيبق: تصيب بالسرطان

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قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن الاسنان التي في حاجة إلى تركيب تيجان هي الاسنان التي تعرضت لحشو الجزور، والسنة التي تعرضت لكسر كبير، مشيرًا إلى أن التيجان الجديد لا يوجد به أي أثار جانبية.



وتابع "عز"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن حشوة الزيبق مادة سامة تدخل في الدورة الدموية وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، ولا توجد معلومة واضحة حول تسببه في الإصابة بالزهايمر.



ولفت إلى ان الكسر الذي يمتد لتحت اللثة يفضل إزالتها، وزراعة سنة مكانها، لافتَا إلى ان الكسر إذا كان صغيرًا، فمن الممكن برد السنة، وتركيب فينير، بدلًا من التيجان.

