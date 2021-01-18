محافظ بني سويف يكرم فريق التنمية السياحية تقديراً لمشاركتهم في جهود ومراحل إعداد الإستراتيجية العامة التنموية للمحافظة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجموعة فريق التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك تقديرا لما بذلوه من مجهودات والمساهمة في تنفيذ مراحل إنجاز الإستراتيحية التتموية العامة للمحافظة،والتي تم إطلاقها"ديسمبر الماضى" أثناء المؤتمر الذي عقد بالقاهرة،وشهد حضور السيد وزير التنمية المحلية والشركاء المحليون والدوليون المشرفون والمشاركون في إعداد الإستراتيجية

وقام المحافظ بتسليم المكرمين شهادات تقدير،محفزا إياهم على بذل المزيد من العمل والجهد والتفاني فيما يسند إلى من ملفات وتكليفات تعود بالنفع على المحافظة،حيث تم تكريم كل من:الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي، والأستاذة رانيا عزت مدير السياحة، والأستاذة شرين حسين مدير المكتب الفني وباقي أعضاء الفريق وهم: د. منتصر عجمي،،د.أمنية محسن،، ومحمد بشير، وآية محمد، ونانسي طه، وعمرو محمود،وعمر محمود محمد )، والذين عبروا عن امتنانهم للمحافظ على هذه اللفتة الطبية وتكريمهم في حضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،،والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.

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