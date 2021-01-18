تفاصيل مران ريال مدريد اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألكويانو، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في اللقاء الذي سيقام يوم الأربعاء، على ملعب "الكوياو".

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن التدريبات الجماعية شهدت عودة داني كارفخال، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

 

وأضاف النادي أن الثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران، لم يتواجدا في التدريبات وعملا داخل المرافق، بعد إصابتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

 

 

ولم يصدر النادي الملكي حتى الآن أي بيان رسمي حول طبيعة إصابة الثنائي فاران وراموس، ولكن من حيث المبدأ لن يتواجدا ضد ديبورتيفو ألكويانو.

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