سميرة سعيد تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "بحب معاك"

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الديفا سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وشوقت سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة "بحب معاك" ، ونشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : بحبك معاك قريباً .


وفي سياق آخر، حقق كليب "قط وفار"،للفنانة سميرة سعيد نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.



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