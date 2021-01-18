والدة ضحية الدفاع عن شرف جارتها تروي اللحظات الأخيرة قبل مقتلها

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

دخلت والدة راوية ضحية الدفاع عن شرف جارتها، في نوبة من البكاء الشديد بعد تذكر ما حدث لنجلتها، مؤكدة أن نجلتها كانت حنينة جدا وكانت أيدي ورجلي ولكن جاء الشيطان شعبان أبو بكر ومزق جسدها بـ 6 طعنات أمام أعين أطفالها، انتقاما منها؛ لدفاعها عن جارتها ضد اعتداءه.

وأضافت والدة راوية ضحية الدفاع عن شرف جارتها، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور": "هتدخل شقتها ومش هتقرب لها" كانت تلك الجملة آخر كلمات بنتي رواية قبل أن يقوم المتهم شعبان بالتعدي عليها وطعنها بعدما قاومته ورفضت تعديه على جارتها".

وتابعت: "راوية بنتي طلبت من جارتها الدخول لشقتها والاحتماء بها ووقفت حاجزًا بين المتهم الشيطان شعبان وجارتها، ليقوم المتهم بتسديد لها عدة طعنات تنهي حياتها في الحال".

وأشارت إلى أن نجل ابنتها يطلب منها كل يوم أن يذهب إلى والدته، خاصة وأنه شاهد والدته وهي مقتولة أمامه في عز الظهر على يد الشيطان شعبان أبو بكر أمام أولادها.

وأضافت باكية "المتهم بقتل نجلتها يدعى شعبان أبو بكر وهو عاطل ويسكن في الطابق الأرضي بالعقار بكفر السلمانية بالوراق، حيث دخل في مشاجرة مع جارته التي تسكن بمفردها، وحاول الاعتداء عليها بالضرب، إلا أن بنتي "راوية" شهدت الواقعة وتصدت له، ووقفت حائلًا أمام تنفيذ رغبته في الاعتداء عليها".

وتابعت: "الشيطان شعبان استشاط غضبًا من تصرف راوية بنتي بعد طرده من منزل جارتها، وأسرع إلى شقته وأحضر سلاحًا أبيض ومزق به جسد بنتي بطعنات متفرقة في البطن والصدر وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا مرددًا: "خلي شهامتك تنفعك"، أمام أعين أطفالها الصغار".

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