حنفي : تخفيض 50 % من قيمة المرافق للبلوكات بمساكن بديل العشوائيات ومقدم الوحدات السكنية من 10 الاف إلي 5 ألاف

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد طه

قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تخفيض قيمة المرافق بالبلوكات البديلة للعشوائيات بنسبة 50 % علي أن تتحمل المحافظة هذه القيمة، بالإضافة إلي تحفيض مقدم الوحدة السكنية من 10 الآف جنيه إلي 5 الآف وتقسيط الباقي من قيمة الوحدة علي 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا، وذلك استجابة لمطالب المواطنين المنتفعين بهذه الوحدات.

وأكد حنفي بأنه سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي حتي يستفيد كافة المواطنين المستحقين لتلك الوحدات من هذه التخفيضات ولتخفيف الاعباء المعيشية عليهم.

وفي ذات السياق أكد حنفي أنه جاري تخصيص قطعتي أرض بمساحة "180 " ألف متر بشارع الحجاز منطقة الشيخ الشحات ومساحة " 200 " ألف متر تقريبًا بمجاورة رقم 20 شمال الأحياء لإقامة مجمع سكني بديل للعشوائيات كاملة المرافق " مياه – كهرباء – غاز – وصرف صحي " متحضرة تليق بالمواطنين وتتناسب مع أهالينا بالبحر الأحمر كمرحلة ثانية للمناطق ذات الخطورة الداهمة.

حضر المجلس التنفيذي الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء محمد بنداري وكيل أول وزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد بالمحافظة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وجميع رؤساء المدن بالإضافة إلي كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

أخبار تهمك

برلماني تركي يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أردوغان

منذ 12 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»