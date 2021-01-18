فريدة سيف النصر تنفي وجود أزمة بين سمية الخشاب ومحمد رمضان





وأضافت "نعم خناقة مين..اصلا اولا سميه لسه ماصورتش لانها بتبدء ظهور تقريبا من نصف المسلسل ومن معرفتي بها وصداقه قديمه شغلتنا عنها الحياه..سميه، حد في حاله وهاديه لايمكن تعمل خناقه وضرب كمان ده كلام.





وتابعت "ثانيا رمضان ده اسطوره بجد انا اول مره اقابله..قمة الاخلاق والتهذيب والذوق وقولوا قد ماتعوزوا..تواضع حد في وضعه صعب انا اتعاملت مع ناس اقصي جمهوره جيرانهم في الشارع وبعيد عنكم التكبر".





وأشارت إلى أن "محمد يحترم الصغير قبل الكبير فا استحاله مشاده وضرب والفاظ وتهريج، ورب الكعبه اكتر عمل كل الموجودين اخلاق عاليه بشكل يخض والله من مخرج مساعدينه انتاج ومساعديه.. الفنانين كلهم حاله خاصه جدا راقيين بجد.وايه الأسأله دي جبتوها منين".





وأختمت "عالعموم تاني سميه لسه مادخلتش ديكورها..رجاءا عيب..واديني رديت..لاحول ولاقوة الابالله.وبعد الشر علينا من المشاكل".

نفت الفنانة فريدة سيف النصر،عن وجود خناقة بين النجم محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، أثناء تصوير مسلسل "موسى".وكتبت فريدة سيف النصر، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلة "صحافيين شباب جداد ومواقع ومعدين برامج شهيره والله العظيم بيسألوني كشاهد وباصور في موسي وهل كنت حاضره خناقة محمد رمضان وسميه في التصوير".