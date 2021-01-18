الإسماعيلي يخسر أمام ذئاب الجبل بهدف حمدي زكي









تلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.





هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول.





وسجل فخر الدين بن يوسف هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.



