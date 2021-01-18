محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
محمد طه

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات القومية التي تقام علي أرض المحافظة، بالإضافة إلي متابعة موقف تقنين أراضي وضع اليد وموقف التصالح علي مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

في بداية المجلس التنفيذي رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بجميع الحضور، مهنئًا إياهم بأعياد الميلاد والعيد القومي الـ 51 للمحافظة، كما قدم الشكر إلي عدد من رؤساء المدن علي مجهوداتهم االتي بدت واضحة خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر إلي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وقدم الشكر إلي مدير مديرية التنظيم والإدارة علي المجهود المبذول من أجل حل العديد من المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين من انتدابات ونقل علي درجات مالية وغيرها.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر علي ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات علي مواقف سيارات الأجرة " السرفيس " والتاكسي بالإضافة إلي الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والمحال التجارية داخل المدينة للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق غرامة فورية علي المخالفين بشكل حضاري، موجهًا بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدي لفيروس كورونا، ومتابعة وقف كافة الفاعليات والمهرجانات، واغلاق أية منشأة تنظم احتفالات، ومتابعة الالتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات، والقيام بتعقيم جميع المصالح الحكومية ودور العبادة وأماكن التجمعات العامة، كما ناشد المحافظ مواطني وأهالي البحر الأحمر بضرورة الابتعاد عن التجمعات وعدم التواجد بأعداد كبيرة بالاماكن المغلقة حرصًا علي صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

وفي خلال المجلس التنفيذي أكد محافظ البحر الأحمر، أنه بناءً علي توجيهات القيادة السياسية ضرورة سرعة اتخاذ اجراءات توصيل الغاز الطبيعي إلي جميع المناطق السكنية، مشيرًا إلي أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي يعد من أهم المشروعات القومية وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد ممكن من الأسر داخل المحافظة بالاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم لكي يتم إحلالها محل إسطوانات البوتوجاز، مشيرًا إلي التركيز علي جميع المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي من قبل والمناطق الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصي استفادة من هذه الخدمة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته شدد حنفي علي ضرورة إعادة الشئ لأصله بعد أعمال توصيل وصيانة المرافق العامة من " غاز طبيعي - كهرباء مياه شرب وصرف صحي " ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة إلي حالتها الأولي بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظًا علي أية استثمارات تم ضخها بتلك الشوارع.

كما استعرض اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020- 2021 وموقف المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، كما حث رؤساء المدن علي ضرورة الاسراع لتنفيذ المشروعات المتأخرة بالمدن.
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة
محافظ البحر الحمر يترأس المجلس التنفيذي بالمحافظة

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