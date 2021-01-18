والدة شهيدة الجدعنة: أطالب بإعدام قاتل بنتي حتي تهدأ نار قلبي (فيديو)

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قالت والدة "راوية" الملقبة بشهيدة الجدعنة، بالوراق التي قتلها جارها، بتسديد 5 طعنات لها في الوراق بمحافظة الجيزة، إن ابنتها كانت تدافع عن جارتها، التي حاول المتهم الاعتداء عليها، والخوض في شرفها، لكون جارتها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي، في العقار الذي تقيم به المجني عليها.



وأضافت باكية خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن المتهم شعبان كان دائم الاعتداء على جيرانه، وممارسة البلطجة عليهم، وفي الأيام الأخيرة بدأ في التعرض لجارته مستغلًا إقامتها بمفردها، وتصدت له بنتي راوية عدة مرات، مما دفع المتهم لتهديدها عدة مرات.



وتابعت: "يوم الحادث فوجئت ابنتها خلال صعودها لشقتها الكائنة بالطابق السادس بالعقار، بمحاولة المتهم الاعتداء على جارتها، فمنعته وتصدت له، مما دفع المتهم لتهديد للانتقام منها، فأسرع إلى غرفة خاصة به وأحضر مطواة، وسدد لها عدة طعنات برقبتها وظهرها وأنحاء جسدها، وتركها غارقة في الدماء بالشارع أمام أبناؤها الصغار، وفر هاربًا".



وأكملت: "ابنتي لها من الأبناء خمسة، ثلاثة منهم ما زالوا أطفالًا فقدوا حنان أمهم وأصبحوا بلا رعاية، بالإضافة إلى أن ابنتها الكبرى مطلقة ولديها طفل وكانت الضحية تتولى رعايته أيضًا، وطالبت وهي تبكي بشدة بإعدام المتهم شعبان حتى تهدأ نار قلبها".



