لسرقتهما أسلاك.. السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين في قنا

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل منهما لقيامهما بسرقة الاسلاك النحاسية الموصلة للكهرباء في مشروع شركة فوسفات مصر على الطريق الصحراوي قفط القصير.

تعود أحداث القضية ليوم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من أفراد أمن شركة فوسفات مصر التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية بقيام مجهولين بمحاولة سرقة الاسلاك الكهربائية المملوكة للشركة وتم ضبط أحدهم ويدعى سيد جمال وشهرته الحصباوي ٢٠ سنه من منطقة الزبيدي بقنا.



واعترف بقيامه بسرقة الاسلاك الكهربائية بالاشتراك مع كل من محمود محمد وشهرته فسو وشعبان مصطفى وشهرته حمام ومصطفى محمود وشهرته القرموط وعادل ابو ضيف.



وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى، بتهمة سرقة اسلاك نحاسيه وإتلاف خطوط الكهرباء المخصصة للنفع العام وقضت بحبس المتهمين الأول والثاني وبراءة باقي المتهمين.

