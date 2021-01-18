"زرع البانجو وسط البسلة".. كواليس مداهمة مزرعة العياط وضبط 150 شجيرة مخدرات

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داخل قطعة أرض زراعية تجاوزت مساحتها الـ 1500 مترا بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، زُرع 150 شجيرة لنبات البانجو المخدر، وسط الزراعات.





منذ أشهر عدة استأجر مزارع ثلاثيني العمر، ومقيم بقرية كفر تركي، بمركز العياط، مزرعة بنفس القرية محل سكنه مساحتها 9 قراريط لزراعة البانجو المخدر متخفيا في زراعة نبات البسلة.





معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة العياط مفادها قيام "ر.ع"، مزارع عمره 31 سنة، بزراعة نبات البانجو المخدر وسط أرض زراعية مستأجرة له.







تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وزراعته شجيرات البانجو وسط الأرض الزراعية... "زرع البانجو وسط البسلة".







بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة ضبط المزارع، وضبط نبات البانجو المخدر المزروع بقطعة الأرض.







أعدت القوات مأمورية برئاسة الرائد محمد إدريس رئيس مباحث المركز، ومعاونيه الرائد عادل طلبة، والنقيب باسم هنداوي، وتمكنوا من ضبط المزارع، وعُثر بداخل قطعة الأرض على 150 شجيرة لنبات البانجو المخدر منتشرة وسط الزراعات.









وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة اعترف بزراعة نبات البانجو بقصد الاتجار ومحاولة إخفائها وسط الزراعات خشية افتضاح أمره.







وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.







